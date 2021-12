Mask Mandate Starts Friday: Chelsea Board Requires Masks for All Indoor Public Spaces

Special to The Record

The Chelsea Board of Health has implemented an Indoor Mask Mandate for all Indoor Public Spaces. The order goes into effect this Friday, December 3, at 5:00am. This emergency order is part of a continued effort to mitigate the spread of COVID-19 in the Chelsea community.

Masks and face coverings are one of the most effective ways to mitigate the spread of COVID-19. This order applies to all public spaces within private businesses as well as to public spaces located within public buildings. A mask mandate had already been in place at Chelsea City Hall, the Chelsea Public Library, the Chelsea Senior Center and Chelsea Public Schools.

The indoor mask mandate is another layer of protection for Chelsea residents as public health officials continue to monitor the impacts of COVID-19. Vaccinations continue to be available to Chelsea residents for free at the Chelsea Senior Center. The Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson vaccine, the pediatric COVID-19 vaccine (ages 5-11) and COVID-19 booster shots (ages 18+) are all available. Any resident can receive the vaccine for free, regardless of immigration status.

In the community, La Colaborativa hosts a mobile vaccination clinic every Tuesday at its 318 Broadway location from 4:00-7:00pm. The mobile clinic will be open until Tuesday, Dec. 14. Chelsea Public Schools will have a Pediatric COVID-19 Vaccination Clinic on Saturday, Dec. 11, from 1:00-5:00pm at the Mary C. Burke Elementary Complex.

COVID-19 testing also remains available for free for Chelsea residents at Saint Rose School on 580 Broadway. The indoors testing center is open Monday-Sunday from 1:00-5:00pm.The indoors testing center is open Monday-Sunday from 1:00-5:00pm.

Read more at https://www.chelseama.gov/home/news/board-health-implements-mask-mandate-all-indoor-public-spaces

————————

La Junta de Salud de Chelsea ha implementado un mandato uso de mascarrillas para todos los espacios públicos interiores. La orden entra en vigencia este viernes 3 de diciembre de 2021 a las 5:00 am. Esta orden de emergencia es parte de un esfuerzo continuo para mitigar la propagación de COVID-19 en la comunidad de Chelsea.

Las mascarrillas y cubiertas faciales son una de las formas más efectivas de mitigar la propagación de COVID-19. Esta orden se aplica a todos los espacios públicos dentro de las empresas privadas, así como a los espacios públicos ubicados dentro de los edificios públicos. Ya se había implementado un mandato de mascarrillas en el City Hall, la Biblioteca Pública, el Centro para Personas Mayores y las Escuelas Públicas de Chelsea.

El mandato de mascarilla en interiores es otra medida de protección para los residentes de Chelsea mientras los funcionarios de salud pública continúan monitoreando los impactos del COVID-19.

Las vacunas siguen estando disponibles para los residentes de Chelsea en el Chelsea Senior Center. Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, la vacuna pediátrica COVID-19 (de 5 a 11 años) y las inyecciones de refuerzo de COVID-19 (mayores de 18 años) están disponibles. Cualquier residente puede recibir la vacuna de forma gratuita, independientemente de su estado migratorio.

En la comunidad, La Colaborativa alberga una clínica móvil de vacunación todos los martes en su ubicación 318 Broadway de 4: 00-7: 00 pm. La clínica móvil estará abierta hasta el martes 14 de diciembre. Las Escuelas Públicas de Chelsea tendrán una Clínica de Vacunación Pediátrica COVID-19 el sábado 11 de diciembre de 1: 00-5: 00pm en el Complejo Primario Mary C. Burke.

Las pruebas de COVID-19 también están disponibles de forma gratuita para los residentes de Chelsea en la escuela Santa Rosa en 580 Broadway. El centro de pruebas en interiores está abierto de lunes a domingo de 1pm a 5pm.

Lea m√°s en https://www.chelseama.gov/home/news/board-health-implements-mask-mandate-all-indoor-public-spaces