Public Notice from the City of Chelsea

While the COVID-19 crisis continues, Pop-Up Food Pantries operated by the National Guard will occur each day in two different locations Monday through Friday at 11 am. The City is increasing our supply of food to try to meet all needs. While we ramp up production, we ask for patience. The food boxes we are providing are robust and should provide food for several days or more. We want to accommodate all hungry families. Please return only if your household is in need. When you come to the Pop-up food pantries, please practice social distancing and wear a cloth mask. We will do our best to give everyone a box and will distribute boxes until they run out. If you do not get a box that day, please return the following day.

For the schedule of pantry locations, check the City of Chelsea Facebook page at www.facebook.com/CityOfChelsea.

• • •

Mientras la crisis de COVID-19 continue, las despensas de comida móviles operadas por la Guardia Nacional serán de lunes a viernes a las 11 am en dos diferentes lugares. La Ciudad está aumentando la cantidad de alimentos pero mientras tanto le pedimos que sea paciente y sea solidarios. Las cajas de alimentos que proporcionamos son grandes y proporcionan alimentos durante varios días o más. Queremos que todas las familias que lo necesitan reciban comida. Regrese solo si su hogar lo necesita. Cuando venga a las despensas de comida, practique la distancia social y use una mascarilla. Haremos todo lo posible para darles a todos una caja, pero lo haremos hasta que se acaben. Si no recibe uno ese día, devuelva el día siguiente.

Vea en la página de Facebook de la Ciudad www.facebook.com/CityOfChelsea el calendario.