Given the sustained reduction in weekly COVID-19 cases and decrease viral concentration in the city’s wastewater monitoring system, Chelsea’s Board of Health has decided to lift the Mask Mandate order effective March 4, 2022. This Emergency Order came into effect on December 3, 2021 as part of a continued effort to mitigate the spread of COVID-19 in the Chelsea community during the winter surge.

Per the State of Massachusetts Advisory, masks are still mandatory in certain settings such as but not limited to health care settings, public, and private transportation. For a complete list visit https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mask-requirements#mask-advisory-for-vaccinated-and-unvaccinated-residents-

COVID-19 information is subject to change; please check regularly the city’s website for updates at https://www.chelseama.gov/COVID. Do not hesitate to contact the Department of Public Health if you have further questions by emailing [email protected]

Junta de Salud de Chelsea ha decidido levantar la orden de mascarillas a partir

Dada una reducción sostenida de los casos semanales de COVID-19 y una disminución de la concentración viral en el sistema de monitoreo de aguas residuales de la ciudad, la Junta de Salud de Chelsea ha decidido suspender la Ordenanza de Uso de Mascarrillas a partir del 4 de marzo de 2022. Esta Orden de Emergencia entró en vigencia el 3 de diciembre de 2021 como parte de un esfuerzo continuo para mitigar la propagación de COVID-19 en la comunidad de Chelsea durante la oleada de invierno.

Según el Aviso del Estado de Massachusetts, las mascarillas siguen siendo obligatorias en ciertos entornos, como entornos de atención médica, transporte público y privado entre otros. Para obtener una lista completa, visite https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mask-requirements#mask-advisory-for-vaccinated-and-unvaccinated-residents-

La información de COVID-19 está sujeta a cambios; consulte regularmente el sitio web de la ciudad para obtener actualizaciones en https://www.chelseama.gov/COVID. No dude en comunicarse con el Departamento de Salud Pública si tiene más preguntas enviando un correo electrónico a [email protected]

