A Message from Dr. Almi G. Abeyta

Superintendent Chelsea Public Schools

Information Regarding Family and Student Immigration Status

Dear Chelsea Public Schools Families,

In Chelsea Public Schools we will always welcome and educate all. We are committed to providing a safe learning environment where all individuals feel belonged at school and are treated with kindness and respect. We believe that our diversity and inclusivity is our strength. Everyone belongs at Chelsea Public Schools.

When it comes to our students or families’ immigration status, please know that CPS maintains the following protections:

• We will not release information contained in pupil records to federal agencies without the permission of the student’s parent or guardian or pursuant to judicial warrant, subpoena, court order or as otherwise required by law.

• Requests to enter Chelsea Public Schools by any immigration enforcement office shall immediately be forwarded to the Superintendent’s Office for review to ensure the safety and confidentiality of all students, as well as compliance with applicable state and federal laws.

We felt it was important to reaffirm these procedures with our community. We will adhere to these procedures in any future interactions with federal agencies or immigration enforcement officers should they arise.

Per our usual protocol, students are dismissed only to people authorized by parents/guardians. Please ensure your student’s information is up to date. You can update it by contacting your student’s school.

Principals and school-based staff have received detailed guidance on protecting students’ rights.

We are committed to providing safe and supportive environments at our schools where every student in Chelsea can succeed. If you have further questions, please speak with your student’s school.

———–

Información sobre el estatus migratorio de familiares y estudiantes

22 de enero de 2025

Estimadas familias de las escuelas públicas de Chelsea:

En las Escuelas Públicas de Chelsea siempre daremos la bienvenida y educaremos a todos. Estamos comprometidos a brindar un ambiente de aprendizaje seguro donde todas las personas se sientan parte de la escuela y sean tratadas con amabilidad y respeto. Creemos que nuestra diversidad e inclusión son nuestra fortaleza. Todos pertenecen a las Escuelas Públicas de Chelsea.

Cuando se trata del estatus migratorio de nuestros estudiantes o familias, tenga en cuenta que CPS mantiene las siguientes protecciones:

• No divulgaremos información contenida en los registros de los alumnos a agencias federales sin el permiso de los padres o tutores del estudiante o de conformidad con una orden judicial, citación, orden judicial o según lo requiera la ley.

• Las solicitudes para ingresar a las Escuelas Públicas de Chelsea por parte de cualquier oficina de control de inmigración se enviarán inmediatamente a la Oficina del Superintendente para su revisión para garantizar la seguridad y confidencialidad de todos los estudiantes, así como el cumplimiento de las leyes estatales y federales aplicables.

Nos pareció importante reafirmar estos procedimientos con nuestra comunidad. Seguiremos estos procedimientos en cualquier interacción futura con agencias federales o agentes de inmigración si se produjera.

De acuerdo con nuestro protocolo habitual, los estudiantes solo pueden salir si están autorizados por sus padres o tutores. Asegúrese de que la información de su estudiante esté actualizada. Puede actualizarla comunicándose con la escuela de su estudiante.

Los directores y el personal escolar han recibido información detallada sobre la protección de los derechos de los estudiantes.

Nos comprometemos a brindar entornos seguros y de apoyo en nuestras escuelas donde todos los estudiantes de Chelsea puedan tener éxito. Si tiene más preguntas, comuníquese con la escuela de su estudiante.